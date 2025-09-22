São Paulo vê sistema ofensivo ”secar” em momento decisivo da temporada

Tricolor marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos, próximo do embate decisivo contra a LDU, pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O São Paulo chega à semana decisiva da temporada com mais dúvidas do que certezas. Neste domingo (21/9), na Vila Belmiro, o time de Hernán Crespo perdeu o clássico para o Santos por 1 a 0 e voltou a demonstrar fragilidade ofensiva. Contudo, este foi o segundo jogo consecutivo sem marcar gols e o quarto em que balançou as redes apenas uma vez. Nos últimos quatro compromissos, o Tricolor somou três derrotas e apenas uma vitória, desempenho que contrasta com a fase de maior confiança no Brasileirão e acende o alerta para o duelo de quinta-feira, contra a LDU, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na entrevista coletiva, Crespo não escondeu a preocupação.