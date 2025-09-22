Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vê sistema ofensivo ”secar” em momento decisivo da temporada

São Paulo vê sistema ofensivo ”secar” em momento decisivo da temporada

Tricolor marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos, próximo do embate decisivo contra a LDU, pela Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo chega à semana decisiva da temporada com mais dúvidas do que certezas. Neste domingo (21/9), na Vila Belmiro, o time de Hernán Crespo perdeu o clássico para o Santos por 1 a 0 e voltou a demonstrar fragilidade ofensiva. Contudo, este foi o segundo jogo consecutivo sem marcar gols e o quarto em que balançou as redes apenas uma vez.

Nos últimos quatro compromissos, o Tricolor somou três derrotas e apenas uma vitória, desempenho que contrasta com a fase de maior confiança no Brasileirão e acende o alerta para o duelo de quinta-feira, contra a LDU, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na entrevista coletiva, Crespo não escondeu a preocupação.

“A gente sempre tenta chegar ao ataque. Nesse momento, nos últimos dois jogos, não vem funcionando. A gente chegou mais contra a LDU. Hoje um jogo mais fechado, um jogo difícil mesmo com luta e vontade”, disse o treinador.

Aliás, no clássico, os números foram alarmantes: apenas quatro finalizações, com só uma no alvo, e escassez de chances reais de gol.

A missão do São Paulo na Libertadores é clara e dura. Afinal, depois de perder por 2 a 0 em Quito, precisa de três gols de diferença para avançar diretamente às semifinais. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro placar elimina os paulistas.

Aliás, o adversário da próxima fase sairá do confronto entre Palmeiras e River Plate. O Verdão venceu na Argentina por 2 a 1 e agora decide em casa, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar