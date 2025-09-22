São Paulo inicia preparação para duelo decisivo contra a LDU

Oscar e Lucas Moura seguem processo para retornar aos gramados, mas ainda são duvidas no Tricolor para embate contra os equatorianos / Crédito: Jogada 10

A semana é decisiva para o São Paulo na Libertadores. Após o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22/9) e realizou o primeiro treinamento específico para o duelo de volta contra a LDU, marcado para quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis. Os atletas que atuaram mais tempo no San-São cumpriram atividades regenerativas no SuperCT, incluindo exercícios de mobilidade, força e pliometria. Já os demais foram ao gramado, sob forte chuva, para treinos físicos, seguidos de exercícios técnicos de cruzamentos e finalizações,. Por fim, encerraram com um jogo em espaço reduzido.