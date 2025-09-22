Santos renova contrato com zagueiro de 18 anos

João Alencar é considerado promessa da base e, após cirurgia, deve reforçar o sub-20 na disputa do Paulistão. Novo vínculo vai até 2030

Alencar chegou ao Peixe com apenas 10 anos e está sendo tratado internamente como um dos defensores mais promissores da geração atual. Ele já participou de treinos com o elenco profissional e fez sua estreia em um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha.

O Santos oficializou nesta segunda-feira (22/9) a renovação de contrato do zagueiro João Alencar. O jovem, de apenas 18 anos, assinou novo vínculo válido até 30 de junho de 2030, em mais um movimento do clube para preservar talentos formados em suas categorias de base.

Durante a gestão do técnico Cleber Xavier, o garoto ganhou mais espaço, chegando a ser relacionado no embate contra o Vitória, no Brasileirão. Entretanto, perdeu espaço após o clube reforçar o setor defensivo com as chegadas de Adonis Frías e Alexis Duarte, além de contar com nomes como Luan Peres, Zé Ivaldo, João Basso e Luisão.

No momento, João Alencar está em fase de recuperação de uma cirurgia no menisco. Assim, a expectativa é que, quando liberado, retome ritmo de jogo com o time sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da categoria.

“É um privilégio muito grande poder estar no profissional, treinando com a equipe principal. Sem dúvida, agora o objetivo é me recuperar bem, voltar na minha melhor forma e poder dar muitas alegrias para a Nação Santista. Agradeço muito ao Santos por todo o suporte”, declarou o zagueiro ao site oficial do clube.