Ruan Tressoldi treina pela primeira vez com o grupo no Atlético e vira opção para Sampaoli

Zagueiro chegou ao Galo após fazer uma artroscopia no joelho direito e estava no processo de recondicionamento físico

O técnico Jorge Sampaoli ganhou mais uma opção para montar o sistema defensivo do Atlético para a sequência da temporada. Afinal, o zagueiro Ruan Tressoldi treinou pela primeira vez com o grupo nesta segunda-feira (22) e pode até enfrentar o Bolívar nesta quarta (24), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.

Ruan Tressoldi estava aprimorando a parte física após passar por uma artroscopia no joelho direito. Assim, não entra em campo desde 20 de maio, quando ainda defendia o São Paulo.

LEIA MAIS: Com grave lesão, Cuello desfalcará Atlético até o fim da temporada

Sampaoli terá problemas para montar o sistema defensivo para o jogo contra o Bolívar. Natanael e Junior Alonso, suspensos, são desfalques certos. Iván Roman aparece como favorito a ficar com o lugar do paraguaio, enquanto Gabriel Menino pode ser improvisado na lateral.

Em processo de transição, Renzo Saravia segue sem previsão para retorno aos campos. Ele se recupera de lesão muscular e, nesta segunda-feira, fez corridas pelo gramado do CT.