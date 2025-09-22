Clube não enviará qualquer representante, algo que também ocorreu em 2024 quando soube que Vini Jr não venceria como melhor do mundo

O Real Madrid irá boicotar a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Assim, segundo o “As”, o clube optou por repetir tal ato porque no ano passado, vazaram a informação de que Vini Jr não ganharia como melhor do mundo pela Revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.

Naquela época, o clube merengue afirmou que “não iria onde não é respeitado”. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, mesmo com tentativas da France Football de convencer o clube a participar este ano, a postura do Real segue a mesma.