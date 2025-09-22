PSG é o time do ano para a Bola de Ouro

A Bola de Ouro de melhor equipe da temporada é do PSG. O campeão francês e da Champions na temporada 2024/25 era o maior favorito. Assim, não houve surpresa no anúncio feito nesta segunda-feira, 22/9, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os parisienses derrotaram Benfica, Chelsea (ING), Barcelona e Liverpool (ING) e também o Botafogo. O time carioca terminou no Top 5 graças ao incrível ano de 2024, quando conquistou o Brasileirão após 30 anos e a Libertadores pela primeira vez.

Ao receber o prêmio, o chefe do PSG, o qatari Nasser Al-Khelaifi, elogiou dirigentes e jogadores. Mas deixou um carinho especial a um brasileiro:

“É uma honra ganhar este prêmio, que significa muito para o clube e mostra que o coletivo sempre vence. Quero agradecer aos jogadores que não estão aqui, pois estão jogando contra o Olympique. Deixo uma lembrança especial para Marquinhos — nosso capitão e uma lenda no PSG ao longo desses anos,” disse Nasser, que ainda lembrou jogos marcantes, como o duelo contra o Liverpool — vitória essencial para o time conquistar a Champions e chegar à Bola de Ouro.

Luis Enrique, do PSG é o vencedor da Bola de Ouro como melhor treinador