Presidente do Inter explica demissão de Roger: ‘Pensando em fazer o melhor’

Mandatário do Colorado confessa que passo seguinte para a diretoria será identificara nova comissão técnica da equipe / Crédito: Jogada 10

O Inter passará por um processo de mudanças na reta final do Brasileirão e do Campeonato Brasileiro. Isso porque a derrota, de virada, para o Grêmio por 3 a 2 significou o fim da passagem do técnico Roger Machado no Colorado. O clube comunicou o desligamento pouco tempo após o resultado negativo. Assim, o presidente Alessandro Barcellos justificou os motivos que fizeram a diretoria a optar pela demissão do comandante.

“Tomamos a decisão conjunta no desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Todas as vezes que tomamos uma decisão aqui, foi pensando em fazer o melhor pro Inter e trazer o melhor pro torcedor, pra que a gente fique feliz. Não é fácil, confesso pra vocês, não é fácil. Mas, quando se aceita um desafio desses, tem que saber que o Internacional precisa responder a esses momentos difíceis”, esclareceu o mandatário. Em seguida, o dirigente ressaltou que a etapa seguinte será iniciar a procura pelo substituto de Roger Machado no comando do Internacional. “E agora, imediatamente, começaremos a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, para que a gente possa o mais rápido possível fazer esse movimento”, pontuou o presidente.