Presidente do Grêmio dispara contra arbitragem: ‘Fomos operados’

Mandatário cita que Imortal teve sorte em conquistar vitória no Gre-Nal apesar de análise da equipe de arbitragem / Crédito: Jogada 10

A emblemática vitória do Grêmio, de virada, por 3 a 2 no Gre-Nal não foi suficiente para ignorar os erros de arbitragem, segundo membros do clube. Assim, o presidente Alberto Guerra fez o papel de porta-voz o Imortal e manifestou toda a indignação com as decisões na partida. “Fazia tempo que eu não via o que aconteceu aqui, fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi aqui, e mesmo assim, por sorte, o Grêmio conseguiu sair com o resultado positivo”, reclamou o mandatário.

“Várias situações que eu não sei o que está acontecendo, mas o Grêmio foi demasiadamente prejudicado novamente”, complementou o dirigente. Alberto Guerra comparou o desempenho da arbitragem no Gre-Nal com outro episódio que Mano Menezes passou no Grêmio, ainda em sua primeira passagem. “O que a gente viu aqui hoje foi algo surreal, quase uma Batalha dos Aflitos de novo. Ele (Mano Menezes) era o treinador de lá, porque três pênaltis do jeito que foi, foi um negócio de louco”, condenou o presidente.