Português: Sporting vence Moreirense e segue na cola do líder Porto

Suárez, Pedro Gonçalves e Ioannidis garantem vitória por 3 a 0 em Alvalade na partida de encerramento da 6ª rodada

O Sporting venceu o Moreirense por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), em Alvalade, na partida de encerramento da 6ª rodada do Campeonato Português. O placar só foi aberto aos 34 minutos do segundo tempo, quando Luis Suárez converteu um pênalti. Pouco depois, já aos 45, Pedro Gonçalves ampliou também da marca da cal. Nos acréscimos, Ioannidis confirmou o placar.

