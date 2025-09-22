Português: Sporting vence Moreirense e segue na cola do líder Porto

Português: Sporting vence Moreirense e segue na cola do líder PortoSuárez, Pedro Gonçalves e Ioannidis garantem vitória por 3 a 0 em Alvalade na partida de encerramento da 6ª rodada
O Sporting venceu o Moreirense por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), em Alvalade, na partida de encerramento da 6ª rodada do Campeonato Português. O placar só foi aberto aos 34 minutos do segundo tempo, quando Luis Suárez converteu um pênalti. Pouco depois, já aos 45, Pedro Gonçalves ampliou também da marca da cal. Nos acréscimos, Ioannidis confirmou o placar.
LEIA MAIS: Dembélé é eleito o melhor do mundo pela Bola de Ouro
Dessa maneira, o Sporting chegou a 15 pontos e ocupa a segunda posição, com três a menos do líder Porto. Por outro lado, o Moreirense permanece com 12 pontos, em quinto lugar.
O Benfica aparece em terceiro, com 13 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Se vencer o Rio Ave nesta terça-feira, no Estádio da Luz, pode assumir a vice-liderança.
⏹️ Os 3 pontos ficam em casa!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags