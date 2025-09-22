Palmeiras não perde um jogo de volta de Libertadores há quatro anos

Verdão encara o River Plate, que foi responsável pela última derrota alviverde em um embate decisivo da competição continental / Crédito: Jogada 10

O Allianz Parque voltará a ser palco de um confronto histórico entre Palmeiras e River Plate. Nesta quarta-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), as equipes decidem uma vaga na semifinal da Libertadores em cenário que remete a um dos capítulos mais marcantes da trajetória recente do Verdão no torneio. Afinal, em janeiro de 2021, os dois clubes viveram uma batalha memorável. Depois de abrir 3 a 0 no Monumental de Núñez, o Palmeiras suportou enorme pressão no jogo de volta, em São Paulo, e mesmo derrotado por 2 a 0, garantiu a classificação para a final. O drama foi completo com o VAR anulando um gol e um pênalti a favor dos argentinos. Contudo, o Alviverde seguiu no torneio que terminaria com o título continental.