Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras não perde um jogo de volta de Libertadores há quatro anos

Palmeiras não perde um jogo de volta de Libertadores há quatro anos

Verdão encara o River Plate, que foi responsável pela última derrota alviverde em um embate decisivo da competição continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Allianz Parque voltará a ser palco de um confronto histórico entre Palmeiras e River Plate. Nesta quarta-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), as equipes decidem uma vaga na semifinal da Libertadores em cenário que remete a um dos capítulos mais marcantes da trajetória recente do Verdão no torneio.

Afinal, em janeiro de 2021, os dois clubes viveram uma batalha memorável. Depois de abrir 3 a 0 no Monumental de Núñez, o Palmeiras suportou enorme pressão no jogo de volta, em São Paulo, e mesmo derrotado por 2 a 0, garantiu a classificação para a final. O drama foi completo com o VAR anulando um gol e um pênalti a favor dos argentinos. Contudo, o Alviverde seguiu no torneio que terminaria com o título continental.

Desde aquele jogo contra os argentinos, o Palmeiras não perdeu mais em partidas de volta da Libertadores. Foram 11 compromissos, com três vitórias e oito empates, números que confirmam a consistência defensiva da equipe: apenas seis gols sofridos e 15 marcados nesse período.

Agora, o roteiro tem semelhanças, mas com uma vantagem mais curta. Após vencer novamente em Buenos Aires, desta vez por 2 a 1, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate para avançar. Se o River vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem sobreviver ao confronto terá pela frente o vencedor de São Paulo x LDU, que também se enfrentam em busca de um lugar na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar