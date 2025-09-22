Ouro inédito de Caio Bonfim equivale a dois dias e meio de salário de Neymar

Ouro inédito de Caio Bonfim equivale a dois dias e meio de salário de NeymarAtualmente no Santos, Neymar precisa de menos de 65 horas para conquistar prêmio recebido por atleta do atletismo
Campeão Mundial de Atletismo de Tóquio na marcha atlética nos 20 km, Caio Bonfim recebeu uma de quase R$ 400 mil pela conquista. Esse valor, portanto, refere-se a dois dias e meio do salário de Neymar no Brasil.
Como ficou em primeiro lugar, o atleta, além de conquistar uma medalha de ouro inédita para o país, também garantiu um prêmio de 70 mil dólares, algo em torno de R$372 mil.
Em contrapartida, Neymar, jogador mais importante que atua no futebol brasileiro e um dos maiores do país nos últimos anos, recebe cerca de $4,5 milhões de salário no Santos no seu contrato atual. Logo, esse valor equivale a R$150 mil por dia. Assim, para Neymar receber o prêmio que Caio Bonfim conquistou pela medalha de ouro, o camisa 10 do Santos precisa apenas de cerca de dois dias e meio.
Patrimônio de Neymar
O patrimônio do jogador é bilionário e diversificado. Afinal, além de salários altos, o jogador também tem investimentos e patrocinadores. Assim, de acordo com o site Sportico, especializado em negócios no mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio aproximado de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 6,1 bilhões). Ele é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história.
Entre seus bens, o jogador possui uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 28 milhões. Neymar também é proprietário de uma cobertura de quatro andares em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Além disso, o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 20 milhões em Alphaville, São Paulo.