Olympique de Marselha vence PSG e quebra tabu de 14 anos no Francês

O torcedor do Olympique terá uma noite de festa nesta segunda-feira (22), em Marselha. O time venceu o PSG por 1 a 0 e voltou a bater o rival no Vélodrome pelo Campeonato Francês, algo que não acontecia desde 2011, antes do investimento do Qatar no clube de Paris. Nayef Aguerd marcou o gol da vitória logo aos cinco minutos, em falha do goleiro Chevalier, e os donos da casa seguraram a pressão adversária para confirmar o triunfo histórico na partida de encerramento da 5ª rodada da Ligue 1.

