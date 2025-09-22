Olympique de Marselha vence PSG e quebra tabu de 14 anos no Francês

Olympique de Marselha vence PSG e quebra tabu de 14 anos no FrancêsNayef Aguerd marca cedo, defesa segura pressão e torcida celebra vitória histórica no Vélodrome na partida de encerramento da 5ª rodada
O torcedor do Olympique terá uma noite de festa nesta segunda-feira (22), em Marselha. O time venceu o PSG por 1 a 0 e voltou a bater o rival no Vélodrome pelo Campeonato Francês, algo que não acontecia desde 2011, antes do investimento do Qatar no clube de Paris. Nayef Aguerd marcou o gol da vitória logo aos cinco minutos, em falha do goleiro Chevalier, e os donos da casa seguraram a pressão adversária para confirmar o triunfo histórico na partida de encerramento da 5ª rodada da Ligue 1.
Bola de Ouro: Lamine Yamal supera Estêvão e vence o prêmio de melhor jogador jovem
O clássico francês era para ter sido disputado no último domingo (21), mas acabou sendo adiado devido a tempestades em Marselha. No entanto, a decisão da Federação Francesa em colocar a partida no mesmo horário da premiação da Bola de Ouro irritou o PSG. Isto porque o time parisiense teve vários indicados ao prêmio, entre eles, Dembélé, um dos favoritos para ficar com o troféu.
Dessa maneira, o PSG entrou em campo com um time alternativo e sentiu as ausências de Barcola, Doué e Dembélé no sistema ofensivo. Por outro lado, o Olympique fez uma partida de muita entrega e conquistou a vitória sobre o rival após 14 anos.
⏱️ 90+5’ | #OMPSG 1️⃣-0️⃣