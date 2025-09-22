Neymar utiliza pôquer como “terapia” em meio a tratamento de lesão

Craque do Santos vai ficar pelo menos um mês afastado dos gramados por conta de um lesão na coxa direita

Fora de combate por pelo menos um mês, Neymar utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre sua lesão. Em seu Instagram, o jogador do Santos postou uma foto, na qual é possível ver sua coxa com algumas intervenções e um jogo de pôquer em uma tela, com a legenda: “tratamento + terapia”.

Neymar sofre com uma lesão de grau 2 no reto frontal da coxa direita, em uma região conhecida como “motor do chute”. O jogador sentiu a contusão no último dia 18 de setembro e já iniciou o tratamento. A expectativa é que o craque tenha um período de recuperação superior a quatro semanas, com retorno esperado apenas para novembro.