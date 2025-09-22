Morre o ex-goleiro Neneca, aos 45 anos

Ex-jogador estava internado na UTI desde a última sexta (19) por conta de um infarto enquanto assistia a um jogo de futebol da categoria sub-17 / Crédito: Jogada 10

Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, ex-goleiro do América, morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele estava internado na UTI desde a última sexta-feira (19) por conta de um infarto enquanto assistia a um jogo de futebol da categoria sub-17. O ex-atleta começou a passar mal durante o jogo. Inicialmente, ele recebeu atendimento na UPA, mas, devido à gravidade do caso, foi para a Santa Casa. Exames apontaram que, além do infarto, Neneca tinha um aneurisma na artéria aorta e precisaria passar por uma cirurgia de tórax aberto. Ele, entretanto, não resistiu.