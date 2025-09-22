Meia de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o São Paulo

O São Paulo oficializou nesta semana o primeiro contrato profissional do meia Kauã Edmar, de 16 anos. O vínculo tem duração de três anos, até setembro de 2028, e prevê multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões).

Contratado em 2022, Kauã percorreu todas as etapas das categorias de base do clube, começando pelo sub-14 e sub-15 até chegar ao time sub-17, onde se consolidou nesta temporada. Em 2024, ele participou de 30 partidas, sendo titular em 19 delas, e marcou dois gols.