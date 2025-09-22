Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marta fica fora do Top 10 da Bola de Ouro 2025

Atacante brasileira termina em 12º lugar após temporada de destaque no Orlando Pride. Amanda Gutierres fica na 21° colocação
A rainha Marta não conquistou o prêmio de melhor jogadora da temporada na Bola de Ouro 2025. Antes da cerimônia realizada nesta segunda-feira (22/9), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a revista France Football revelou que a atacante de 39 anos terminou em 12º lugar na votação pelo desempenho na temporada 24/25. Outra brasileira entre as finalistas, Amanda Gutierres ficou na 21ª posição.

A divulgação do ranking faz parte da cobertura prévia à cerimônia. A revista e o jornal L’Équipe estão anunciando as colocações dos atletas entre o 11º e o 30º lugar antes do evento. A entrega do prêmio será feita nesta segunda, a partir das 16h (horário de Brasília).

Apesar de nunca ter vencido a Bola de Ouro feminina, criada em 2018, Marta já é hexacampeã do Fifa The Best, premiação que também reconhece os destaques da temporada. Ela conquistou o título em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

No ano passado, Marta não figurou entre as 30 finalistas da Bola de Ouro. Contudo, ela venceu a primeira edição do Prêmio Marta, criado em 2024 para homenagear a maior jogadora brasileira do futebol feminino. O troféu elegeu um gol da atacante na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Jamaica como o mais bonito da temporada 23/24.

Aos 39 anos, Marta retornou à lista da Bola de Ouro após seis anos. Aliás, na última temporada, ela conquistou o título da NWSL com o Orlando Pride, foi vice-artilheira da competição e venceu a Copa América Feminina com a Seleção Brasileira, sendo eleita a melhor jogadora do torneio e decisiva na final contra a Colômbia.

