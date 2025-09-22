Marta fica fora do Top 10 da Bola de Ouro 2025

A divulgação do ranking faz parte da cobertura prévia à cerimônia. A revista e o jornal L’Équipe estão anunciando as colocações dos atletas entre o 11º e o 30º lugar antes do evento. A entrega do prêmio será feita nesta segunda, a partir das 16h (horário de Brasília).

A rainha Marta não conquistou o prêmio de melhor jogadora da temporada na Bola de Ouro 2025. Antes da cerimônia realizada nesta segunda-feira (22/9), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a revista France Football revelou que a atacante de 39 anos terminou em 12º lugar na votação pelo desempenho na temporada 24/25. Outra brasileira entre as finalistas, Amanda Gutierres ficou na 21ª posição.

Apesar de nunca ter vencido a Bola de Ouro feminina, criada em 2018, Marta já é hexacampeã do Fifa The Best, premiação que também reconhece os destaques da temporada. Ela conquistou o título em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

No ano passado, Marta não figurou entre as 30 finalistas da Bola de Ouro. Contudo, ela venceu a primeira edição do Prêmio Marta, criado em 2024 para homenagear a maior jogadora brasileira do futebol feminino. O troféu elegeu um gol da atacante na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Jamaica como o mais bonito da temporada 23/24.

Aos 39 anos, Marta retornou à lista da Bola de Ouro após seis anos. Aliás, na última temporada, ela conquistou o título da NWSL com o Orlando Pride, foi vice-artilheira da competição e venceu a Copa América Feminina com a Seleção Brasileira, sendo eleita a melhor jogadora do torneio e decisiva na final contra a Colômbia.