Marcelo Marques desiste de concorrer a presidente do Grêmio pela segunda vez

Empresário esclarece que a decisão em abandonar a disputa do processo eleitoral do Imortal é por questões familiares e pessoais / Crédito: Jogada 10

O empresário Marcelo Marques anunciou, nesta segunda-feira (22), que desistiu da pré-candidatura a presidente do Grêmio pela segunda vez. O comunicado foi feito através de suas redes sociais. Assim, ele justificou que a decisão de abandonar o processo eleitoral foi por motivos familiares e pessoais. “Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus a sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio”, informou Marcelo.

A escolha do empresário modifica o contexto político do Grêmio, já que era o favorito a assumir o cargo. Isso porque em uma primeira oportunidade, o candidato também havia mudado de ideia ao final de agosto. Entretanto, na ocasião, ele indicou que razões políticas foram cruciais para a sua decisão de desistir da candidatura a presidente. “Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível. Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube”, informou no período em entrevista à “Rádio Gaúcha”. Ele alegou que a sua escolha em não participar do processo eleitoral era irreversível. Em contrapartida, dois dias depois, Marcelo utilizou suas redes sociais para comunicar que repensou sobre a sua decisão de desistir de participar como candidato a presidente. O empresário, então, agradeceu ao apoio dos torcedores do Grêmio nos últimos dois dias e se desculpou pela sua hesitação.

Vale relembrar que Marcelo adquiriu os direitos de gerir a Arena e deve ceder a administração do estádio a partir da formalização do negócio. Também se propôs a ajudar na contratação de um jogador badalado ainda nesta temporada e sugeriu bancar a chegada do atacante Róger Guedes, mas não teve sucesso na tentativa. Veja o comunicado completo do principal pré-candidato a presidente do Grêmio Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus a sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio. Sou uma pessoa simples, que ama o Grêmio, a família e o trabalho. Depois de refletir profundamente, cheguei à conclusão de que existem apenas três motivos que me conduzem a esta decisão, e nenhum outro além destes. O primeiro é a exposição pública em torno da minha pessoa, que me transformou involuntariamente em cifras fora de contexto e acabou constrangendo e assustando minha família.

O segundo é a responsabilidade intransferível de estar presente diariamente na minha empresa, ao lado de todos os colaboradores que nela se dedicam com tanto empenho. E o terceiro, por amor ao Grêmio, é a necessidade de deixar o ego de lado e reconhecer que o Clube precisa de alguém com mais disponibilidade e conhecimento sobre o mundo do futebol para assumir essa missão. Não posso, por vaidade, querer abraçar tudo e correr o risco de não fazer o melhor pelo nosso Grêmio. É uma escolha muito bem pensada, tomada com serenidade e consciência, e é definitiva. Quero registrar que desde 27 de agosto, após participar do programa Sala de Redação, essa decisão já estava tomada em meu coração. Recuei naquele momento, sobretudo, pelo apoio e carinho que recebi do nosso torcedor, que sempre me fortaleceu nessa caminhada. Também esperei pelo bem do Clube, para não prejudicar jogos decisivos, como a partida contra o Flamengo e, principalmente, o clássico Gre-Nal. Além disso, havia negociações importantes (janela de contratações) em curso, e tornar pública a decisão poderia gerar ruídos e afetar o ambiente. Por isso, aguardei até o limite.

Considero uma verdadeira honra ter contribuído de forma decisiva para a maior conquista administrativa da nossa história: a quitação da dívida da Arena, a compra da gestão e a devolução definitiva do estádio ao Clube. Foram doações pessoais, pesadas e muito significativas, acima de meus limites financeiros. Um esforço incansável, do qual não me arrependo, para que a Arena voltasse a ser 100% do Grêmio. Aquele dia foi, sem dúvida, um dos mais felizes da minha vida, pois sempre afirmei que essa conquista era ainda mais importante do que ser presidente. Sigo com o compromisso de cuidar da gestão da Arena até 01/01/2026, entregando-a em sua melhor versão: moderna, tecnológica e preparada para grandes espetáculos. Um espaço multiuso de excelência, com estrutura de padrão internacional e soluções inovadoras, tudo isso sem nenhum custo adicional ao Clube. Esse será o meu legado: consolidar nossa casa como uma das arenas mais moderna da América Latina. Agora, faço um pedido sincero a todos os gremistas: que me permitam voltar a ser apenas mais um torcedor. Quero estar ao lado da minha família nas arquibancadas, como qualquer gremista, vibrando com cada vitória, sofrendo com cada derrota e vivendo a emoção que só o nosso Clube proporciona.