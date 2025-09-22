Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais um capítulo! Éder Militão sofre novo revés judicial em disputa com Karoline Lima

Ex-casal mantém uma série de ações na Justiça, especialmente envolvendo a filha Cecília, desde o término da relação em 2022
Karoline Lima venceu uma das ações mais importantes que movia contra Éder Militão na Justiça e garantiu o reajuste de valor da pensão alimentícia destinada à Cecília. Em novo revés judicial, o zagueiro agora terá que arcar com uma quantia mensal de R$ 68 mil para filha — um salto de quase R$ 60 mil. A influencer sustentou a desproporção entre os ganhos do ex-companheiro e o pago à criança pela longa disputa entre as partes.

Antes da decisão, o zagueiro merengue arcava com uma quantia referente a pouco mais de 1% da renda mensal do jogador: R$ 8.472 no total. Estima-se que o defensor receba algo em torno de R$ 7 milhões por mês com contrato em Madrid.

O ex-casal se enfrenta em diversos processos envolvendo a filha Cecília — de guarda à pensão alimentícia — desde o fim do relacionamento, em 2022. Karoline teve um de seus primeiros triunfos judiciais em junho de 2024, quando venceu uma ação em que o zagueiro exigia que ela fosse proibida de mencioná-lo publicamente.

Éder ainda alegou exposição indevida da filha nas redes sociais e reuniu vídeos que comprovassem “falhas” de Karoline no papel de mãe. Além disso, afirmou que exposições de Lima em seu perfil nas redes prejudicaram sua imagem pessoal e profissional. A juíza responsável, porém, indeferiu o pedido por entender que não houve ilícito. Ou seja, as citações estariam dentro da liberdade de expressão e limitá-las seria configurado como censura prévia.

“Demasiado desarrazoado que se determine a exclusão de qualquer publicação que tenha feito através da internet ou de qualquer veículo de comunicação com menção direta ou indireta ao autor”, afirmou a magistrada.

Polêmicas entre Militão e Karoline

Outro episódio marcante ocorreu em maio do mesmo ano, quando Karoline impediu Cecília de viajar à Inglaterra para assistir a um jogo do pai. A decisão foi justificada pela ausência de uma babá de sua confiança, já que a menina viajaria apenas sob responsabilidade dos avós paternos. O caso ocorreu no mesmo período em que Tainá, esposa de Éder, se envolveu em uma polêmica pelo suposto tratamento dado à criança.

Entre outros casos, o zagueiro já processou a ex-companheira por calúnia e difamação, além de ter questionado judicialmente o valor do aluguel do imóvel onde Karoline vivia com sua filha anteriormente — em torno de R$ 37 mil.

A influencer também denunciou uma série de interferências do ex-companheiro após o início da relação com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Éder, segundo versão de Karoline, demitiu funcionários e tentou mantê-la vivendo em São Paulo antes da mudança para o Rio.

Guarda de Cecília

Nesse ínterim, Éder também passou a brigar pela guarda unilateral da filha Cecília. Algo que, segundo a defesa de Karoline, teria chances remotas de ser atendido.

“A Cecília tem cidadania espanhola e brasileira, mas para o direito da família, o domicílio da criança é o que importa. Ela mora Brasil, então o processo tem que ser no endereço onde ela resiste”, explicou. Isso porque Militão vive na Espanha, onde defende o Real Madrid.

“Ele entrou com o pedido de guarda dentro de uma ação que já existe, que é a contestação da mudança de domicílio. Aí nós fizemos uma reconvenção, e pedimos que regras mais duras fossem estabelecidas, para que as coisas ficassem mais equilibradas, para ficar tudo bem desenhado no convívio da Ceci”, detalhou.

