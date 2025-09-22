Luis Enrique é o treinador Bola de Ouro da France Football

Técnico do PSG, campeão francês e da Champions, leva o prêmio. No feminino, Arthur Elias é derrotado por Sarina Wiegman / Crédito: Jogada 10

O espanhol Luis Enrique, que comanda o atual campeão da Champions, o PSG, é o treinador Bola de Ouro de 2025. Favorito ao prêmio, ele derrotou os outros finalistas: Antonio Conte (Napoli), Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) e Hansi Flick (Barcelona).

O treinador não esteve presente, pois, no mesmo horário, estava comandando o PSG contra o Olympique, pelo Campeonato Francês. O clássico deveria ser no domingo, mas foi adiado para esta segunda-feira por causas das chuvas. Assim, Luis Enrique mandou um recado por vídeo, celebrando o prêmio. “Agradeço ao PSG, às pessoas, à equipe e à cidade — tivemos um ano incrível. É bom ter um reconhecimento individual, mas é ainda melhor ter o reconhecimento da torcida e de todos que amam o futebol.”