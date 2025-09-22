Lucho Acosta pode ser novidade no Fluminense contra Lanús

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, Tricolor precisa buscar o resultado no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense vai precisar correr atrás do prejuízo. Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho avalia fazer mudanças e pode optar por uma escalação mais ofensiva para enfrentar o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Umas das novidades pode ser o meia Lucho Acosta, de acordo com o “ge”. Afinal, o Fluminense não deve contar com Nonato. O volante sofreu uma pancada no pé durante o jogo de ida e passou por exames de imagem. Portanto, caso não fique à disposição, a tendência é que o treinador coloque um time mais ofensivo e abra mão do esquema com a trinca de volantes.