Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucho Acosta pode ser novidade no Fluminense contra Lanús

Lucho Acosta pode ser novidade no Fluminense contra Lanús

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, Tricolor precisa buscar o resultado no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense vai precisar correr atrás do prejuízo. Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho avalia fazer mudanças e pode optar por uma escalação mais ofensiva para enfrentar o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.

Umas das novidades pode ser o meia Lucho Acosta, de acordo com o “ge”. Afinal, o Fluminense não deve contar com Nonato. O volante sofreu uma pancada no pé durante o jogo de ida e passou por exames de imagem. Portanto, caso não fique à disposição, a tendência é que o treinador coloque um time mais ofensivo e abra mão do esquema com a trinca de volantes.

O Fluminense ainda pode ter mais duas mudanças. O lateral-direito Samuel Xavier se recuperou de uma lesão muscular e pode voltar ao time. Ele, aliás, participou de jogo-treino. Além dele, Soteldo também pode receber mais minutos. Afinal, ele foi poupado do jogo contra o Vitória, no sábado (20), pelo Brasileirão, onde o técnico Renato Gaúcho escalou um time misto.

Dessa forma, o Fluminense deve enfrentar o Lanús escalado com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo) Canobbio, Everaldo.

Para avançar à semifinal, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis. O Lanús, por sua vez, joga pelo empate para se classificar. Quem avançar embolsará US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões na cotação atual) pela classificação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar