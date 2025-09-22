Liverpool x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa / Crédito: Jogada 10

As emoções da Copa da Liga Inglesa estão de volta. Nesta terça-feira (23), Liverpool e Southampton se enfrentam às 16h (de Brasília), em Anfield, pela 3ª rodada do torneio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Vini Jr fica em 16º na Bola de Ouro; veja mais nomes Como chega o Liverpool O Liverpool segue em grande fase neste início de temporada sob o comando do técnico Arne Slot. Líder isolado da Premier League, o time é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e venceu o Atlético de Madrid em sua estreia na fase de liga da Champions. Dessa maneira, a expectativa é que Arne Slot poupe alguns jogadores para o duelo desta terça-feira. O treinador, inclusive, afirmou durante entrevista coletiva que deve poupar nomes como Van Dijk, Konate, Salah, Gravenberch e Szoboszlai. Como chega o Southampton Por outro lado, o Southampton vem de um rebaixamento na temporada passada e está na disputa da Championship, a segunda divisão inglesa. Dessa maneira, o clube vai tentar surpreender o Liverpool e fazer história para seguir vivo na Copa da Liga Inglesa.

Contudo, o time comandado pelo técnico Will Still não faz um bom início de temporada e está na 19ª posição. O Southampton venceu somente uma partida nas últimas seis disputadas e vem de uma derrota por 3 a 1 para o Hull City na Championship. Por fim, o lateral-direito Wellington segue sem condições de jogo, enquanto o ponta Samuel Edozie aparece como dúvida.