Lincoln City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeões mundiais, londrinos visitam rival da Terrceirona pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa
Nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), o Chelsea entra em campo pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O adversário será o Lincoln City, da Terceira Divisão (League One), no LNER Stadium, em Lincoln, a cerca de 240 km de Londres. Quem vencer avança às quartas de final dessa que é a terceira competição em importância no país, atrás da Premier League e da FA Cup.

O Chelsea busca seu quinto título na competição — a última conquista foi em 2015.  Mas o Lincoln, que atualmente está em terceiro lugar na League One, nunca venceu a Copa da Liga.

Onde assistir

A  ESPN2 e a Disney+ transmitem o jogo a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como chega o Lincoln City

O time vem de vitória sobre o Luton Town, quando jogou com um mistão. Exatamente para o treinador  Michael Skubala poupar alguns titulares para o jogo com o Chelsea,  Para esta partida, o Lincoln poderá promover a estreia do zagueiro Lembikisa, emprestado pelo Wolverhampton. Porém, terá um desfalque importante: o meia-atacante Jack Moylan. Afinal, o principal jogador da equipe, segue vetado por lesão no tornozelo esquerdo. Além disso, ainda há dúvidas sobre a escalação do atacante Jefferies, que está se recuperando de lesão; caso não jogue, Draper será o parceiro de ataque de Okoronkwo.

Como chega o Chelsea

O técnico Enzo Maresca aproveitará a partida para testar o esquema 4-2-3-1, com algumas novidades. Garnacho, Estêvão e Gittens serão responsáveis por municiar Gui, o astro do time. Porém, Cole Palmer, Top 10 na Bola de Ouro, além dos brasileiros João Pedro e o português João Neves, estarão fora da partida. Palmer foi poupado devido a uma lesão, mas João Pedro e João Neves ficarão no banco.

“Farei testes. Aliás, para mim, nesta temporada, o principal objetivo é continuar melhorando os jogadores. Continuar melhorando o time e tentar reduzir essa diferença para os times que nos últimos anos estão nos prmeiros lugares, City, Arsenal e Liverpool. E acho que estamos num bom caminho. Enfim, este jogo é mais uma possibilidade para analisar o grupo”, disse Enzo Maresca.

LINCOLN CITY X CHELSEA

Jogo da 3ª fase da Copa da Liga Inglesa
Data e horário: 23/9/2025, 15h45 (de Brasília)
Local: LNER Stadium, Lincoln (ING)
LINCOLN CITY: Jeacock; Montsma, Jackson, Bradley e Reach; House, Barbrook e Ring; Thorn, Draper e Okoronkwo. Técnico: Michael Skubala
CHELSEA: Jorgensen; Gusto, Tosin, Chalobah e Hato; Andrey e Enzo Fernandez; Garnacho, Estêvão e Gittens; Guiu. Técnico: Enzo Maresca
Árbitro: Matthew Donohue
Auxiliares: Matthew Smith e Jacob Graham
VAR: Esta fase da Copa da LIga não tem árbitro de VAR

