Lincoln City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea busca seu quinto título na competição — a última conquista foi em 2015. Mas o Lincoln, que atualmente está em terceiro lugar na League One, nunca venceu a Copa da Liga.

Nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), o Chelsea entra em campo pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O adversário será o Lincoln City, da Terceira Divisão (League One), no LNER Stadium, em Lincoln, a cerca de 240 km de Londres. Quem vencer avança às quartas de final dessa que é a terceira competição em importância no país, atrás da Premier League e da FA Cup.

Onde assistir

A ESPN2 e a Disney+ transmitem o jogo a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como chega o Lincoln City

O time vem de vitória sobre o Luton Town, quando jogou com um mistão. Exatamente para o treinador Michael Skubala poupar alguns titulares para o jogo com o Chelsea, Para esta partida, o Lincoln poderá promover a estreia do zagueiro Lembikisa, emprestado pelo Wolverhampton. Porém, terá um desfalque importante: o meia-atacante Jack Moylan. Afinal, o principal jogador da equipe, segue vetado por lesão no tornozelo esquerdo. Além disso, ainda há dúvidas sobre a escalação do atacante Jefferies, que está se recuperando de lesão; caso não jogue, Draper será o parceiro de ataque de Okoronkwo.

Como chega o Chelsea

O técnico Enzo Maresca aproveitará a partida para testar o esquema 4-2-3-1, com algumas novidades. Garnacho, Estêvão e Gittens serão responsáveis por municiar Gui, o astro do time. Porém, Cole Palmer, Top 10 na Bola de Ouro, além dos brasileiros João Pedro e o português João Neves, estarão fora da partida. Palmer foi poupado devido a uma lesão, mas João Pedro e João Neves ficarão no banco.

“Farei testes. Aliás, para mim, nesta temporada, o principal objetivo é continuar melhorando os jogadores. Continuar melhorando o time e tentar reduzir essa diferença para os times que nos últimos anos estão nos prmeiros lugares, City, Arsenal e Liverpool. E acho que estamos num bom caminho. Enfim, este jogo é mais uma possibilidade para analisar o grupo”, disse Enzo Maresca.