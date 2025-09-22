Levante x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (23), o Real Madrid visita o Levante às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em partida válida pela 6ª rodada de LaLiga.

Como chega o Levante

O Levante está de volta à elite do futebol espanhol depois de três temporadas longe de LaLiga. No entanto, o time não faz um bom início de campeonato. Após perder as três primeiras rodadas, o Levante empatou com o Bétis e vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Girona. Assim, a equipe está na 16ª posição, com quatro pontos.

Além da boa fase, com dois jogos sem perder, outra boa notícia é que o técnico Julián Calero não tem desfalques confirmados para o jogo desta terça-feira e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid é o líder isolado da competição, com 15 pontos em cinco jogos e 100% de aproveitamento. Além disso, a vantagem para o vice-líder Barcelona é de dois pontos, que podem virar cinco em caso de vitória fora de casa.