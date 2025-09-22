Lanús comete gafe e confunde Fluminense com clube do Acre

Lanús comete gafe e confunde Fluminense com clube do AcreClube argentino errou o escudo do Tricolor das Laranjeiras em uma placa entregue ao presidente Mário Bittencourt
Adversário do Fluminense na Sul-Americana, o Lanús cometeu uma gafe em uma homenagem na véspera do confronto pelas quartas de final. O time argentino presenteou o Tricolor com uma placa na cerimônia de véspera de jogo entre os dirigentes, no entanto, confundiu o escudo. Dessa forma, o emblema estampado era, na verdade, do Independência, do Acre.
O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro. Após o desembarque do time argentino, os dirigentes dos dois clubes se reuniram para um jantar. Representando o Lanús, o vice-presidente Juan Manuel Rellán entregou a placa para Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. O Lanús publicou a imagem do encontro nas redes sociais. Contudo, apagou por causa do erro.
Inspirado no Fluminense, o Independência adotou as cores e o escudo do clube carioca. Dessa forma, existem semelhantes no design do emblema. Dentro do escudo tem as iniciais “IFC”, semelhante ao “FFC” do Fluminense. Por isso, a confusão do Lanús. O Independência, no entanto, é do Acre. O time, aliás, é o atual bicampeão acreano e possui 13 títulos estaduais.
O Fluminense enfrenta o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, os argentinos venceram por 1 a 0. Portanto, para avançar à semifinal, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Contudo, em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis. Os hermanos, por sua vez, jogam pelo empate.
