Lamine Yamal prepara festa em Paris se vencer a Bola de Ouro

Jogador do Barcelona pode quebrar recorde de Ronaldo Fenômeno e ainda é favorito ao Troféu Kopa

Lamine Yamal vai marcar presença pela segunda vez seguida na premiação da Bola de Ouro. Desta vez, o jovem atacante aparece entre os favoritos, ao lado do companheiro de Barcelona, Raphinha, além de Vitinha e Salah. Ainda assim, o grande cotado para receber ao prêmio é Ousmane Dembélé.

Apesar de saber que suas chances são pequenas, Yamal já deixou uma festa reservada em Paris para o caso de conquistar a Bola de Ouro e quebrar o recorde de Ronaldo Fenômeno como o vencedor mais jovem da história, segundo o jornal Mundo Deportivo. No evento estarão cerca de 20 pessoas próximas ao jogador, incluindo familiares.

O próprio espanhol admite que dificilmente levará o troféu principal este ano, mas é apontado como candidato forte ao Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador sub-21 do mundo.

Além disso, esta não seria a primeira festa particular de Lamine Yamal em 2025. Em julho, quando completou 18 anos, ele já havia gerado polêmica em Barcelona com a comemoração do aniversário.