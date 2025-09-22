Khellven volta aos treinamentos e ainda é duvida no Palmeiras

Lateral se recupera de um trauma sofrido no pé no jogo de ida contra o River e ainda não sabe se vai atuar no confronto da volta

Ainda em recuperação de um trauma no pé, o lateral-direito Khellven voltou a treinar no gramado junto com o elenco do Palmeiras, nesta segunda-feira (22). O jogador se lesionou na partida de ida contra o River Plate, na última semana, e ainda é dúvida para o confronto de volta, na próxima quarta-feira (24).

O lateral ficou de fora da partida contra o Fortaleza, permanecendo em recuperação no Núcleo de Saúde e Performance. Depois de realizar um trabalho na parte interna, Khellven se dirigiu ao campo para dar sequência à sua recuperação.