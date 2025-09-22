Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Khellven volta aos treinamentos e ainda é duvida no Palmeiras

Khellven volta aos treinamentos e ainda é duvida no Palmeiras

Lateral se recupera de um trauma sofrido no pé no jogo de ida contra o River e ainda não sabe se vai atuar no confronto da volta
Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ainda em recuperação de um trauma no pé, o lateral-direito Khellven voltou a treinar no gramado junto com o elenco do Palmeiras, nesta segunda-feira (22). O jogador se lesionou na partida de ida contra o River Plate, na última semana, e ainda é dúvida para o confronto de volta, na próxima quarta-feira (24).

O lateral ficou de fora da partida contra o Fortaleza, permanecendo em recuperação no Núcleo de Saúde e Performance. Depois de realizar um trabalho na parte interna, Khellven se dirigiu ao campo para dar sequência à sua recuperação.

A lateral-direita é a única dúvida de Abel Ferreira para definir o time para encarar o River Plate. Caso Khellven ainda não tenha condições, Giay, que enfrentou o Fortaleza, deve jogar na posição. Com a vitória por 2 a 1 no jogo da ida, o Palmeiras joga por um empate para garantir vaga na semifinal da Libertadores.

Tags

Palmeiras

