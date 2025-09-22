Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional avança nas negociações pelo técnico Zubeldía

Colorado abre conversas com empresário do comandante argentino, que se torna a prioridade da diretoria
O Internacional já definiu seu técnico preferido para assumir o cargo, vago após a saída de Roger Machado: o argentino Luís Zubeldía. Inclusive, o clube já abriu conversas com o representante do comandante e já tem conhecimento das condições do negócio. O profissional também se mostrou disposto a assumir um novo trabalho e escutar uma proposta do Colorado.

A última passagem de Zubeldía foi pelo São Paulo e chegou ao fim nesta temporada. Ao todo, ele esteve à frente do time em 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Na atual temporada, ele auxiliou o Tricolor Paulista a se classificar para o mata-mata da Libertadores com uma das melhores campanhas da fase de grupos.

Ele permaneceu no São Paulo até as oitavas de final da competição e também da Copa do Brasil. Apesar disso, o rendimento da equipe no Brasileirão não agradava e foi uma das razões para o seu desligamento. Outro treinador argentino está cotado para fechar com o Inter: trata-se de Ramón Díaz.

O profissional também acumula experiências no futebol brasileiro. No caso, um curto período no Botafogo, além de trabalhos de destaque no Vasco e Corinthians. Ramón se torna uma das principais opções pelo seu bom relacionamento com o diretor esportivo D’Alessandro.

Internacional estuda soluções para momento de turbulência

O Inter terá uma semana livre de preparação até o compromisso seguinte, que será outro clássico, no próximo sábado (27). Na ocasião, o time enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileiro.

Assim, a tendência é de que o auxiliar permanente Pablo Fernández, da comissão técnica do Internacional, comande os primeiros treinamentos após a demissão de Roger Machado. Atualmente, o Colorado se encontra na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.

Além disso, sofreu oito derrotas nos últimos 11 jogos, bem como uma vitória e dois empates. Por sinal, dois desses resultados negativos ocorreram de maneira consecutiva no Brasileirão.

