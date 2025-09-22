Internacional avança nas negociações pelo técnico Zubeldía

Colorado abre conversas com empresário do comandante argentino, que se torna a prioridade da diretoria / Crédito: Jogada 10

O Internacional já definiu seu técnico preferido para assumir o cargo, vago após a saída de Roger Machado: o argentino Luís Zubeldía. Inclusive, o clube já abriu conversas com o representante do comandante e já tem conhecimento das condições do negócio. O profissional também se mostrou disposto a assumir um novo trabalho e escutar uma proposta do Colorado. A última passagem de Zubeldía foi pelo São Paulo e chegou ao fim nesta temporada. Ao todo, ele esteve à frente do time em 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Na atual temporada, ele auxiliou o Tricolor Paulista a se classificar para o mata-mata da Libertadores com uma das melhores campanhas da fase de grupos.

Ele permaneceu no São Paulo até as oitavas de final da competição e também da Copa do Brasil. Apesar disso, o rendimento da equipe no Brasileirão não agradava e foi uma das razões para o seu desligamento. Outro treinador argentino está cotado para fechar com o Inter: trata-se de Ramón Díaz. O profissional também acumula experiências no futebol brasileiro. No caso, um curto período no Botafogo, além de trabalhos de destaque no Vasco e Corinthians. Ramón se torna uma das principais opções pelo seu bom relacionamento com o diretor esportivo D’Alessandro. Internacional estuda soluções para momento de turbulência O Inter terá uma semana livre de preparação até o compromisso seguinte, que será outro clássico, no próximo sábado (27). Na ocasião, o time enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileiro.