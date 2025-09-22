Guilherme renasce no Santos e ganha apoio e confiança de Vojvoda

Atacante, antes contestado, recupera espaço, marca em clássico e assume nova liderança dentro do elenco do Peixe / Crédito: Jogada 10

Após semanas de pressão, críticas e até ameaças vindas de torcedores, Guilherme começa a viver um novo capítulo no Santos. O camisa 11 foi protagonista da vitória sobre o São Paulo, no domingo (21/9), ao marcar o gol decisivo no clássico. De quebra, recebeu a braçadeira de capitão em um momento de transição do elenco. A recuperação do atacante ganhou força com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou no Fortaleza. O argentino apostou na reaproximação com o atleta e conseguiu recolocar o jogador em evidência, após um período no qual chegou a ser poupado e até cogitou deixar o clube na última janela de transferências.

Hoje, Guilherme soma 15 gols em 33 partidas na temporada, números que o colocam como artilheiro do Peixe em 2025. Ainda assim, as oscilações de rendimento vinham alimentando a resistência de parte da torcida. Guilherme ganha apoio e confiança de Vojvoda no Santos Vojvoda fez questão de destacar a importância do vínculo humano para resgatar a confiança do atacante. “O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. A única diferença é que eu o conheço por já ter trabalhado com ele. Conheço a pessoa, conheço o filho, isso é importante. Estar perto do jogador nos momentos que eles precisam. Sou um tipo de treinador que gosta de estar perto da pessoa”, disse o treinador. Em seguida, reforçou o papel de Guilherme dentro do elenco santista.