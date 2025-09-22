Goleiro é expulso no futebol do Paraguai após apalpar adversário

Situação bastante inusitada ocorreu em jogo da primeira divisão do país / Crédito: Jogada 10

Em tempo onde o Árbitro de Vídeo e as transmissões esportivas contam com um amplo número de câmeras, toda e qualquer ação está sob o olhar atento das lentes. Inclusive, a atitude um tanto quanto deselegante do arqueiro Gonzalo Falcón que foi expulso no Clausura paraguaio após apalpar um adversário. A saber, o fato bastante inusitado ocorreu no segundo tempo da partida entre Deportivo Recoleta e Atlético Tembetary, na primeira divisão do Clausura local. Apesar do triunfo por 3 a 1, o Deportivo Recoleta precisou lidar com a ausência de seu goleiro titular, a partir dos 33 minutos da etapa complementar, quando o zagueiro Sebastián Olmedo reclamou ter sido tocado nas partes íntimas por Falcón.