Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro é expulso no futebol do Paraguai após apalpar adversário

Goleiro é expulso no futebol do Paraguai após apalpar adversário

Situação bastante inusitada ocorreu em jogo da primeira divisão do país
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em tempo onde o Árbitro de Vídeo e as transmissões esportivas contam com um amplo número de câmeras, toda e qualquer ação está sob o olhar atento das lentes. Inclusive, a atitude um tanto quanto deselegante do arqueiro Gonzalo Falcón que foi expulso no Clausura paraguaio após apalpar um adversário. A saber, o fato bastante inusitado ocorreu no segundo tempo da partida entre Deportivo Recoleta e Atlético Tembetary, na primeira divisão do Clausura local.

Apesar do triunfo por 3 a 1, o Deportivo Recoleta precisou lidar com a ausência de seu goleiro titular, a partir dos 33 minutos da etapa complementar, quando o zagueiro Sebastián Olmedo reclamou ter sido tocado nas partes íntimas por Falcón.

Após certo tempo, o árbitro Giancarlo Juliadoza foi acionado pelo VAR e as imagens revisadas comprovaram a denúncia feita pelo defensor do Tembetary. Desse modo, de imediato, o dono do apito mostrou cartão vermelho direto para o arqueiro que pouco contestou antes de deixar o gramado do Estádio Ricardo Gregor.

Mesmo com o desfalque por motivo pra lá de inusitado, os anfitriões seguraram resultado positivo que deixou o time em boa situação na primeira divisão do futebol paraguaio. Afinal, o Recoleta está em sexto lugar, com 18 pontos, elevando a média para se distanciar do rebaixamento que ocorre no sistema de promédio.

Por sua vez, com apenas seis pontos em 13 rodadas, o Atlético Tembetary amarga a lanterna do Clausura e também se complica na classificação que determinará os dois rebaixados na elite do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar