Fluminense aposta no retrospecto no Maracanã em torneios internacionais para superar Lanús

Fluminense aposta no retrospecto no Maracanã em torneios internacionais para superar LanúsTricolor não perde no estádio desde 18 de maio de 2021 em competições continentais e tenta repetir feito para seguir vivo na Sul-Americana-2025
Após o revés por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, o Fluminense precisará reverter a desvantagem de um gol, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar à semifinal da Sul-Americana. Assim, o Tricolor aposta no bom retrospecto no estádio em torneios continentais para seguir vivo na competição e e seguir na busca pelo título inédito.
Vale lembrar que a última derrota foi para o Junior Barranquilla-COL, na Libertadores de 2021, no dia 18 de maio. Esse confronto, inclusive, ocorreu durante a pandemia de Covid-19 e não contou com a presença do público. Desde então, o Tricolor conquistou dois torneios continentais: a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024.
Dessa forma, pela Sul-Americana, são 12 jogos sem perder em casa, com 10 vitórias e dois empates. Assim, a última derrota no estádio pela competição foi em 2018, quando perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR.
Nesse sentido, os comandos do técnico Renato Gaúcho necessitam vencer o adversário granate por uma diferença de dois gols. Caso seja apenas por um, a definição da vaga ficará para as penalidades máximas.
Cenário idêntico
Recentemente, aliás, o Fluminense teve um cenário idêntico pela Copa do Brasil, diante do Bahia. Afinal, perdeu por 1 a 0 para o Esquadrão de Aço, em Salvador, e reverteu no tempo normal, no Maracanã, ao vencer por 2 a 0.
Por fim, caso avance, o time carioca terá pela frente o vencedor do confronto entre Alianza Lima, do Peru, e Universidad de Chile. A equipe, então, terá mais três partidas, contando a decisão para manter vivo o sonho do título. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, em Lima.
Invencibilidade internacional do Tricolor no Maracanã
2021
1 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño – Libertadores 2021
2 – Fluminense 2 x 2 Barcelona SC – Libertadores 2021
2022
3 – Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero – Sul-Americana 2022
4 – Fluminense 0 x 0 Unión Santa Fé – Sul-Americana 2022
5 – Fluminense 2 x 1 Junior Barranquilla – Sul-Americana 2022
2023
6 – Fluminense 1 x 0 The Strongest – Libertadores 2023
7 – Fluminense 5 x 1 River Plate – Libertadores 2023
8 – Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal – Libertadores 2023
9 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors – Libertadores 2023
10 – Fluminense 2 x 0 Olimpia – Libertadores 2023
11 – Fluminense 2 x 2 Internacional – Libertadores 2023
12 – Fluminense 2 x 1 Boca Juniors – Libertadores 2023
2024
13 – Fluminense 2 x 0 LDU – Recopa 2024
14 – Fluminense 2 x 1 Colo-Colo – Libertadores 2024
15 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 2024 –
16 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima – Libertadores 2024
17 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – Libertadores 2024
18 – Fluminense 1 x 0 Atlético-MG – Libertadores 2024
2025
19 – Fluminense 5 x 0 GV San José – Sul-Americana 2025
20 – Fluminense 2 x 0 Unión Española – Sul-Americana 2025
21 – Fluminense 2 x 0 Once Caldas – Sul-Americana 2025
22 – Fluminense 2 x 0 América de Cali – Sul-Americana 2025
