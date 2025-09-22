Flamengo rescinde com atacante da base por motivo disciplinar

Comissão técnica e a diretoria rubro-negra não estavam satisfeitas com comportamento de Felipe Teresa, de 19 anos, no dia a dia

O Flamengo rescindiu o contrato com o atacante Felipe Teresa, de 19 anos, autor do gol do título Mundial Sub-20 do ano passado, sobre o Olympiacos (GRE). O motivo para a rescisão foi disciplinar. A informação inicial foi do canal “Flazoeiro”.

A comissão técnica e a diretoria não estavam satisfeitas com o comportamento do jovem no dia a dia de treinos e jogos. O vínculo do contrato do atleta iria até 1º de julho de 2026. Aliás, a decisão de rescindir o vínculo de Felipe Teresa teve participação do técnico Bruno Pivetti e do gerente de transição Alfredo Almeida. O Flamengo, entretanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.