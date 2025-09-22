Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo recebe visita de diretor de Liga do Qatar, que procurou por Pedro

Português Antero Henrique tentou levar atacante para o Al Rayyan. Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League, também esteve no encontro
O Flamengo recebeu, nesta segunda-feira (22), a visita de cortesia de Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League, a Liga de Futebol do Qatar. Ele, aliás, esteve acompanhado do diretor desportivo da entidade, o português Antero Henrique. O dirigente procurou recentemente pela contratação do atacante Pedro para o Al Rayyan.

No Centro de Treinamento George Helal, os dirigentes foram recepcionados pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e pelo diretor de futebol do clube, José Boto.

Durante o encontro, os representantes da Liga do Qatar puderam conhecer de perto a infraestrutura de última geração do CT. Além disso, os dirigentes trocaram experiências. A visita também teve como objetivo estreitar relações institucionais e reforçar os laços entre o Flamengo e o futebol do país árabe.

A proposta por Pedro

O diretor da Liga, Antero Henrique, sondou o Flamengo sobre a possibilidade de pagar 18 milhões de dólares pelo atacante Pedro para que ele reforçasse o Al Rayyan. No entanto, o clube carioca informou que a janela do clube já estava fechada para saídas e que não abriria negociação.

Após um imbróglio recente que envolveu uma cobrança pública por parte de Filipe Luís, Pedro deu a volta por cima e vem reencontrando seu melhor futebol.

