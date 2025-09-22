Flamengo recebe visita de diretor de Liga do Qatar, que procurou por Pedro

No Centro de Treinamento George Helal, os dirigentes foram recepcionados pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e pelo diretor de futebol do clube, José Boto.

O Flamengo recebeu, nesta segunda-feira (22), a visita de cortesia de Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League, a Liga de Futebol do Qatar. Ele, aliás, esteve acompanhado do diretor desportivo da entidade, o português Antero Henrique. O dirigente procurou recentemente pela contratação do atacante Pedro para o Al Rayyan.

Durante o encontro, os representantes da Liga do Qatar puderam conhecer de perto a infraestrutura de última geração do CT. Além disso, os dirigentes trocaram experiências. A visita também teve como objetivo estreitar relações institucionais e reforçar os laços entre o Flamengo e o futebol do país árabe.

A proposta por Pedro

O diretor da Liga, Antero Henrique, sondou o Flamengo sobre a possibilidade de pagar 18 milhões de dólares pelo atacante Pedro para que ele reforçasse o Al Rayyan. No entanto, o clube carioca informou que a janela do clube já estava fechada para saídas e que não abriria negociação.

Após um imbróglio recente que envolveu uma cobrança pública por parte de Filipe Luís, Pedro deu a volta por cima e vem reencontrando seu melhor futebol.