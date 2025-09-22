Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo projeta retorno de Jorginho contra o Estudiantes

Flamengo projeta retorno de Jorginho contra o Estudiantes

Volante, que não atua há quase um mês por causa de um problema muscular na coxa esquerda, tem chance de ir para Buenos Aires
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo iniciou a semana a recuperação do meio-campo Jorginho. A comissão técnica planeja levar o jogador para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Estudiantes na quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

“Estamos trabalhando para recuperar ele para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito”, admitiu o técnico do Fla, Filipe Luís.

Jorginho não atua há quase um mês por causa de um problema muscular na coxa esquerda. O departamento médico do Flamengo tem utilizado uma bota de compressão e outros recursos para que Jorginho não sinta mais dores no local e fique à disposição de Filipe Luís.

Jorginho, afinal, é um jogador muito importante apesar do pouco tempo. Ele caiu como uma luva, mesmo quando Pulgar ainda estava saudável e fazia com que o ítalo-brasileiro atuasse como segundo volante.

Com possível presença de Jorginho, a delegação rubro-negra, assim, embarca na terça (23) para Buenos Aires, onde ficará até sexta (26), quando viajará para São Paulo. No domingo (28), o time de Filipe Luís defende a liderança do Brasileirão em partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e retorna ao Rio de Janeiro após o jogo.

Panorama

O confronto decisivo entre Flamengo e Estudiantes será no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na próxima quinta (18), às 21h30 (de Brasília). Com o resultado no Maracanã, o time de Filipe Luís garante a classificação para a semifinal da Copa com um empate.

A equipe argentina, portanto, precisa devolver o placar para forçar a decisão por pênaltis. Uma vitória mais elástica, a partir de dois gols de diferença, garante a vaga. Quem avançar, enfrentará o vencedor de Racing e Vélez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar