Ferroviária x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Para se afastar do Z4, a Ferrinha recebe o líder Esmeraldino, que chega com uma avalanche de reforços após cumprir suspensões na última rodada / Crédito: Jogada 10

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão começa com um duelo de opostos nesta terça-feira (23). A Ferroviária recebe o líder Goiás a partir das 21h35 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta contra o rebaixamento e o visitante, que busca se isolar ainda mais na ponta da tabela. O confronto é de extrema importância para ambos os lados. O Goiás, que retomou a liderança na última rodada, quer aproveitar o bom momento para abrir vantagem no topo. Já a Ferroviária, que não vence há cinco jogos e está perigosamente próxima do Z4, precisa de um resultado positivo em casa para respirar na competição.

Onde assistir A partida entre Ferroviária e Goiás, pela 28ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega a Ferroviária A Ferroviária chega para a partida vivendo um momento muito delicado na competição. A equipe de Araraquara não vence há cinco jogos. Essa sequência negativa, aliás, deixou o time a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Agora, a Ferrinha aposta no fator casa para tentar surpreender o líder e reencontrar o caminho das vitórias. Para este confronto difícil, o técnico Daniel Azambuja tem boas notícias. A equipe deve contar com os retornos de Erik Nascimento e Eric Melo, que foram desfalques na última rodada. Com a volta dos dois jogadores, o time ganha mais opções para tentar parar o melhor time do campeonato. Como chega o Goiás O Goiás chega a Araraquara em um momento excelente e com a confiança em alta. A equipe Esmeraldina retomou a liderança da Série B na última rodada. O time vem de uma vitória importante sobre o lanterna Paysandu, que serviu para consolidar a equipe de Vagner Mancini na primeira posição.