Ferreira não preocupa e Luan vira dúvida no São Paulo para jogo contra LDU

Dupla deixou o clássico contra o Santos com dores e acenderam alerta no Tricolor para o duelo decisivo na Libertadores

O atacante Ferreira não preocupa fisicamente o São Paulo para o duelo decisivo contra a LDU, nesta quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores. O jogador deixou o clássico contra o Santos devido a câimbras e foi substituído por Luciano. Contudo, a tendência é que ele forme o ataque com o camisa 10 no embate contra os equatorianos.

Por outro lado, o volante Luan deixou o gramado com incômodo no músculo adutor da coxa direita e será reavaliado nesta segunda-feira (22/9), no CT da Barra Funda. Capitão do clássico, Luan recebeu elogios de Hernán Crespo pelo comportamento exemplar nos treinos e pelo comprometimento com o grupo.