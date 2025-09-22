Estudo compara Montoro a Vini Jr. e estipula preço do meia do Botafogo

Montoro saiu melhor do que encomenda nos primeiros meses com a camisa do Botafogo. Afinal, o meia-atacante já é motivo para alguns estudos. O Observatório do Futebol (Cies) publicou, então, uma análise de mercado em cima do Monstrinho. O apontamento concluiu que o valor estimado da joia de apenas 18 anos é de 26,1 milhões de euros (R$ 163,3 milhões na cotação atual). O Glorioso pagou 9 milhões de dólares (R$ 48,1 milhões) para tirá-lo do Vélez Sarsfield, em junho deste ano.

O Cies avalia partidas, atletas semelhantes e potencial para valor de mercado de um jogador. Neste sentido, o estudo colocou o argentino ao lado de nomes como Conceição (Juventus), Vini Jr. (Real Madrid), Politano (Napoli), Nusa (RB Leipzig) e Arrascaeta (Flamengo). O relatório define Montoro como um “ponta infiltrador com capacidade de criação de chances nas partidas”.