Estudiantes poupa titulares e vence no Campeonato Argentino

Durante o segundo tempo, o técnico Eduardo Domínguez colocou mais quatro titulares em campo: o lateral-direito Ramón Gómez, o meia Santiago Ascacíbar e os atacantes Facundo Farías e Cristian Medina. Já Lucas Piovi atuou os 90 minutos contra o Defensa y Justicia e recebeu um cartão amarelo.

De olho no jogo contra o Flamengo , o Estudiantes poupou os titulares pelo Campeonato Argentino. O técnico Eduardo Domínguez preservou dez jogadores, com exceção do volante Lucas Piovi. Contudo, mesmo com time reserva, o León venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, nesta segunda-feira (22), com gol contra de Rafael Delgado.

O jogo foi bastante equilibrado. O Estudiantes teve mais posse de bola, mas finalizou uma vez a menos (nove contra dez dos adversários). Mesmo assim, acertou três no alvo, assim como o Defensa y Justicia. Contudo, em uma infelicidade, Rafael Delgado marcou contra a própria meta, aos 31 minutos da etapa final.

Com a vitória, o Estudiantes chegou aos 15 pontos e pulou para a vice-liderança do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino. O León volta a campo contra o Flamengo, na quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro venceu na ida por 2 a 1 e, portanto, joga pelo empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.