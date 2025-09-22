Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário compra clube da Série C italiana e entrega presidência à filha de 23 anos

Empresário compra clube da Série C italiana e entrega presidência à filha de 23 anos

Ao assumir o Ternana Calcio, Claudia Rizzo se torna, portanto, uma das presidentes mais jovens da história do futebol
O Ternana, clube que disputa a tereira divisão do futebol italiano, ficará sob o comando de uma mulher de apenas 23 anos. Gian Luigi Rizzo, empresário que atua no ramo da saúde, efetuou a compra do clube e o entregou aos cuidados de sua filha. Assim, Claudia Rizzo será a primeira mulher a assumir a presidência na história do Ternana Calcio.

A troca de presidências é uma constante no clube da cidade de Terni, localizada na província da Úmbria. Nos últimos anos, aliás, passou por quatro mandatários. Ao assumir a cadeira, Claudia passa a ser no momento  a única mulher a dirigir um clube profissional em Itália. Além disso, se torna uma das presidentes mais jovens da história do futebol.

Claudia Rizzo, aliás, não será a única representante feminina em um cargo de chefia no Ternana. Ela contará com o apoio de Tiziana Pucci, que será responsável pela administração do clube.

“Caros torcedores, falo não apenas como filha de um homem que deu um passo significativo ao comprar o Ternana. Falo como mulher, como uma verdadeira fã de futebol e alguém que decidiu se envolver”, iniciou Claudia, enfatizando que a presença no clube foi uma escolha pessoal e uma afirmação feminina no futebol.

“Espero ser um exemplo para muitas mulheres, são mil emoções. É claro que a minha família quer estar aqui porque tem um objetivo, mas estarei aqui principalmente para apoiar o clube. É uma honra e uma grande responsabilidade assumir a presidência de um clube tão prestigiado como o Ternana Calcio, precisamente no ano do seu centenário. O objetivo, portanto, é construir um projeto sólido, moderno e transparente”, concluiu a nova presidente.

