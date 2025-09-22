Dois gols e uma assistência. Messi gasta a bola na MLS

O craque começou o show um pouco mais tarde. Aos 34 minutos do primeiro tempo, ele pegou a bola da intermediária central e lançou com perfeição para Allende meter no canto esquerdo do goleiro adversário.

Messi, aos 38 anos, chegou a uma fase da carreira que parece um bom vinho . Se souber envelhecer, fica ainda melhor. Na noite deste sábado (20), o craque argentino voltou, então, a dar um recital na Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. O camisa 10 argentino marcou dois belos gols e ainda brindou um companheiro com uma assistência espetacular na vitória do Inter Miami sobre o DC United por 3 a 2, no Hard Rock Stadium, na ensolarada Flórida.

O time da capital norte-americana chegou ao empate, logo no início do segundo tempo, aos seis minutos. Mas Messi recebeu de Jordi Alba e respondeu, recolocando o Miami à frente no score. No lance, ele tirou do goleiro e jogou no canto esquerdo, com tremenda desenvoltura.

No fim, foi a vez de Busquets, outro ex-jogador do Barcelona, oferecer uma assistência a Messi, autor do terceiro gol dos anfitriões. Desta vez, o argentino, com muito repertório, finalizou no ângulo.

Benteke, no fim, ainda descontou. Mas não havia tempo para mais nada.

O Miami, com 52 pontos, é o quinto colocado da liga profissional dos Estados Unidos. O D.C. é o 14º lugar, com 25.