Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Direção do Internacional se reúne nesta segunda para definir novo técnico

Direção do Internacional se reúne nesta segunda para definir novo técnico

Colorado enfrenta o Juventude no próximo sábado (27) e técnicos cotados a assumir o cargo tem boa relação com D’Alessandro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretoria do Internacional promoveu uma reunião no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (22), na tentativa de avançar no processo de contratação do seu novo treinador. A gestão do clube pretende acertar com um novo profissional para comandar a equipe já no próximo compromisso. Os dirigentes que participaram do encontro foram o presidente Alessandro Barcellos, o vice José Olavo Bisol, o diretor esportivo D’Alessandro e o diretor de futebol André Mazzuco.

O auxiliar permanente Pablo Fernández da comissão técnica fixa do Inter provavelmente comandará os primeiros treinamentos após a demissão de Roger Machado. Importante frisar que a direção do Colorado ainda vai traçar o perfil do novo técnico que considera ideal para o time. No atual cenário, poucas são as alternativas disponíveis no mercado.

Possíveis candidatos a técnico do Internacional

Diferentemente de ocasiões anteriores, não há um candidato favorito a assumir o cargo como foi em 2022 com Mano Menezes e o próprio Roger Machado no ano passado. Algumas especulações apontam Ramón Díaz e até mesmo Odair Hellmann. Afinal, os dois têm bom relacionamento com o diretor de futebol D’Alessandro.

Inclusive, de acordo com informações do portal “ge”, o comandante argentino com passagens por Botafogo, Corinthians e Vasco foi oferecido ao Inter. A respeito de Odair Hellmann, que já trabalhou no Internacional, atualmente está no Athletico. Depois do último jogo da equipe paranaense na Série B, o treinador foi questionado sobre a probabilidade da mudança de clube. Com isso, ele respondeu que não há uma versão hipotética, porém não descartou uma chance de retorno ao Colorado.

O Inter terá uma semana livre de preparação até o compromisso seguinte, que será outro clássico, no próximo sábado (27). Na ocasião, o time enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar