Direção do Internacional se reúne nesta segunda para definir novo técnico

Colorado enfrenta o Juventude no próximo sábado (27) e técnicos cotados a assumir o cargo tem boa relação com D’Alessandro

O auxiliar permanente Pablo Fernández da comissão técnica fixa do Inter provavelmente comandará os primeiros treinamentos após a demissão de Roger Machado. Importante frisar que a direção do Colorado ainda vai traçar o perfil do novo técnico que considera ideal para o time. No atual cenário, poucas são as alternativas disponíveis no mercado.

A diretoria do Internacional promoveu uma reunião no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (22), na tentativa de avançar no processo de contratação do seu novo treinador. A gestão do clube pretende acertar com um novo profissional para comandar a equipe já no próximo compromisso. Os dirigentes que participaram do encontro foram o presidente Alessandro Barcellos, o vice José Olavo Bisol, o diretor esportivo D’Alessandro e o diretor de futebol André Mazzuco.

Possíveis candidatos a técnico do Internacional

Diferentemente de ocasiões anteriores, não há um candidato favorito a assumir o cargo como foi em 2022 com Mano Menezes e o próprio Roger Machado no ano passado. Algumas especulações apontam Ramón Díaz e até mesmo Odair Hellmann. Afinal, os dois têm bom relacionamento com o diretor de futebol D’Alessandro.

Inclusive, de acordo com informações do portal “ge”, o comandante argentino com passagens por Botafogo, Corinthians e Vasco foi oferecido ao Inter. A respeito de Odair Hellmann, que já trabalhou no Internacional, atualmente está no Athletico. Depois do último jogo da equipe paranaense na Série B, o treinador foi questionado sobre a probabilidade da mudança de clube. Com isso, ele respondeu que não há uma versão hipotética, porém não descartou uma chance de retorno ao Colorado.

O Inter terá uma semana livre de preparação até o compromisso seguinte, que será outro clássico, no próximo sábado (27). Na ocasião, o time enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileiro.