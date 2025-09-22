Desavença familiar e climão por ex-affair marcam nova crise no namoro de Gabigol e Rafaella

Casal havia desmentido rumores de separação há cerca de dois meses, mas a festa de aniversário do atacante do Cruzeiro mudou o clima na relação / Crédito: Jogada 10

O relacionamento entre Gabigol e Rafaella Santos segue um roteiro que se arrasta por mais de uma década e atravessa mais um momento turbulento. Após indícios recentes de um possível casamento, o casal enfrenta agora nova crise marcada por desentendimentos familiares e sinais públicos de afastamento. Uma tensão, aliás, que teve seu estopim do aniversário do atacante cruzeirense. Internautas e fãs do casal inicialmente estranharam a ausência de Rafaella nos registros do festão de aniversário do jogador, mas não parou por ai. Segundo o ‘Extra’, a irmã de Neymar ainda se mostrou “nitidamente” distante dos familiares de Gabi durante o evento. Ela, aliás, sequer voltou a segui-los nas redes sociais, exceto por Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante.

A situação acentuou o clima de mal-estar entre os envolvidos e deixou perceptível a quem estivesse no evento, ainda segundo fontes ao jornal. Sinais públicos de desgaste Outros indícios reforçaram a teoria de nova crise no relacionamento. Isso porque Gabriel, até recentemente, comparecia às atividades no Cruzeiro com aliança de compromisso. Apesar de não usar o anel nos jogos, único momento que aparecia sem o objeto, ele celebrava seus tentos com gesto de coração dedicado à amada. Acontece que tanto o anel quanto as homenagens desapareceram nas últimas semanas. Gabriel Barbosa marcou um golaço recentemente contra o Bahia, no dia 15 de setembro, e não promoveu a habitual comemoração. A aliança também não tem sido utilizada pelo atacante celeste. Conforme mencionado, tais sinais se intensificaram após a festa do atleta em Belo Horizonte, marcada pelo ”isolamento” de Rafaella. A influencer, ainda segundo informações, ficou acompanhada de amigos próximos e sem qualquer interação aparente com os familiares do atacante.

Dhiovanna, única exceção nas redes sociais de Rafaella, foi justamente a responsável pelo estopim da crise. Isso porque a irmã do jogador compareceu ao evento acompanhada da amiga Gabriela Rippi, ex-affair de Gabriel Barbosa. A influencer não escondeu o desconforto com a situação e causou ainda mais incômodo aos familiares do astro. Uma década de Gabigol e Rafaella Há cerca de dois meses, o casal voltou a se declarar publicamente para afastar rumores de nova separação. Gabriel Barbosa não só dedicou seus gols da goleada sobre o Juventude à amada, como compartilhou em seus stories uma foto da homenagem marcando-a. Ela, por sua vez, repostou com uma legenda escrito “Us (nós)”. Os ares pareciam diferentes desta vez, e amigos inclusive apostavam em casamento. Rafaella, aliás, morou ou esteve boa parte do tempo da nova vida do astro em Belo Horizonte. Ela recentemente falou inclusive sobre a possibilidade de ser mãe neste ano.