Cuellar sente problema e pode desfalcar Grêmio contra Botafogo

Existe a possibilidade do jogador ser poupado do jogo contra o Botafogo. Dessa forma, neste cenário, a dupla de volantes deve ser formada por Dodi e Alex Santana. O técnico Mano Menezes, contudo, aguarda a reavaliação desta terça, que vai ser determinante para relacionar o jogador para a partida.

O Grêmio pode ter um desfalque de última hora para enfrentar o Botafogo. O volante Cuellar sentiu dores musculares, nesta segunda-feira (22), e será reavaliado nesta terça (23) pelo departamento médico. Dessa forma, o colombiano virou dúvida para o jogo da próxima quarta (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Além de Cuellar, o técnico Mano Menezes tem outros problemas. Afinal, o volante Arthur recebeu cartão vermelho na vitória por 3 a 2 sobre o Internacional e vai cumprir suspensão. Já o atacante Carlos Vinícius, que voltou a marcar após 18 meses, sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e, portanto, desfalca o Grêmio.

Aliás, o Grêmio não terá desfalques apenas dentro de campo. Afinal, o técnico Mano Menezes recebeu o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal 448, enquanto o seu auxiliar Sidney Lobo recebeu vermelho. Portanto, ambos estão suspensos. Dessa forma, o segundo auxiliar, Thiago Kosloski, precisou pedir liberação da seleção brasileira sub-20 para comandar o time.

Com a vitória sobre o Internacional, o Grêmio chegou aos 28 pontos e subiu para o 12º lugar.

