Cruzeiro tem nove pendurados para o duelo contra o Vasco no Rio de Janeiro

Oito jogadores e o técnico Leonardo Jardim entram em campo "na corda bamba"; quem levar amarelo desfalca o time contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro tem uma grande lista de jogadores pendurados para a próxima rodada. Ao todo, o time viaja para o Rio de Janeiro com nove integrantes “na corda bamba”. O jogo contra o Vasco ocorre no próximo sábado (27), às 18h30, em São Januário. A preocupação, contudo, é com o duelo seguinte. Quem receber um cartão amarelo, desfalca a equipe contra o Flamengo. A lista de atletas com dois cartões amarelos, de fato, é bastante extensa. Ela inclui seis titulares absolutos da equipe e peças importantes. Os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Wanderson estão entre os pendurados. Além deles, Matheus Henrique e Walace também correm o risco de suspensão no campeonato.