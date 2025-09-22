Crespo minimiza derrota do São Paulo e garante foco total na Libertadores: ‘Vamos ganhar’

Treinador tricolor deixou o resultado ruim de lado e projetou duelo decisivo com a LDU na quinta

Fora de casa, o São Paulo entrou em campo neste domingo pelo Brasileirão, mas com a cabeça na próxima quinta-feira. O Tricolor foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, mas o revés não tirou o sono dos são-paulinos, que só pensam no jogo com a LDU pela Libertadores.

Depois de Alisson minimizar o resultado negativo no SanSão, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, também relevou o revés na Vila Belmiro, admitindo que é complicado não pensar na decisão pela Libertadores no meio de semana, principalmente por ter escolhido com time com reservas para entrar em campo neste domingo.