Corinthians tem aproveitamento ruim contra times do Z4 do Brasileirão

Timão soma apenas uma vitória em cinco jogos contra equipes que lutam contra o rebaixamento e perde chance de encostar no pelotão de cima

Com apenas 33% de aproveitamento diante dos clubes do Z-4, o Timão soma uma vitória, dois empates e duas derrotas frente a Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória.

O Corinthians voltou a deixar pontos importantes pelo caminho no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Sport por 1 a 0, no último domingo (21/9), na Ilha do Retiro, expôs uma dificuldade recorrente da equipe de Dorival Júnior. A de conquistar bons resultados contra adversários que lutam contra o rebaixamento.

No primeiro turno, os corintianos venceram o Sport por 2 a 1 e empataram com Vitória (0 a 0) e Fortaleza (1 a 1), todos na Neo Química Arena. Contudo, fora de casa, a equipe tropeçou diante do Juventude, em Caxias do Sul, com derrota por 2 a 1.

A oscilação diante dos times da parte de baixo da tabela ajuda a explicar por que o Corinthians não conseguiu embalar na competição. Aliás, a expectativa interna era de que o duelo contra o lanterna fosse a oportunidade de se aproximar de São Paulo e Bahia na disputa por uma vaga na próxima Libertadores. Contudo, o resultado acabou frustrando o planejamento.

No Brasileirão, o clube do Parque São Jorge soma 29 pontos em 72 possíveis e ocupa a décima colocação. A posição, no entanto, é ameaçada por equipes que têm jogos a menos e podem ultrapassá-lo.

Assim, o próximo compromisso do Corinthians será contra o líder Flamengo, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.