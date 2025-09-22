Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem aproveitamento ruim contra times do Z4 do Brasileirão

Timão soma apenas uma vitória em cinco jogos contra equipes que lutam contra o rebaixamento e perde chance de encostar no pelotão de cima
O Corinthians voltou a deixar pontos importantes pelo caminho no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Sport por 1 a 0, no último domingo (21/9), na Ilha do Retiro, expôs uma dificuldade recorrente da equipe de Dorival Júnior. A de conquistar bons resultados contra adversários que lutam contra o rebaixamento.

Com apenas 33% de aproveitamento diante dos clubes do Z-4, o Timão soma uma vitória, dois empates e duas derrotas frente a Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória.

No primeiro turno, os corintianos venceram o Sport por 2 a 1 e empataram com Vitória (0 a 0) e Fortaleza (1 a 1), todos na Neo Química Arena. Contudo, fora de casa, a equipe tropeçou diante do Juventude, em Caxias do Sul, com derrota por 2 a 1.

A oscilação diante dos times da parte de baixo da tabela ajuda a explicar por que o Corinthians não conseguiu embalar na competição. Aliás, a expectativa interna era de que o duelo contra o lanterna fosse a oportunidade de se aproximar de São Paulo e Bahia na disputa por uma vaga na próxima Libertadores. Contudo, o resultado acabou frustrando o planejamento.

No Brasileirão, o clube do Parque São Jorge soma 29 pontos em 72 possíveis e ocupa a décima colocação. A posição, no entanto, é ameaçada por equipes que têm jogos a menos e podem ultrapassá-lo.

Assim, o próximo compromisso do Corinthians será contra o líder Flamengo, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

