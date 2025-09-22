Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians realiza reunião para renegociar juros da dívida da Neo Química Arena

Corinthians realiza reunião para renegociar juros da dívida da Neo Química Arena

Timão se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal em busca de um novo a valor a ser pago na dívida do estádio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians tenta, junto à Caixa Econômica Federal uma renegociação das dívidas da Neo Química Arena. Nesta segunda-feira (22), o presidente do clube, Osmar Stabile, se reuniu com representantes do banco estatal.

O encontro aconteceu após a Caixa sinalizar uma abertura para discutir as condições do acordo vigente. De acordo com o site Meu Timão, o objetivo do Corinthians é negociar uma taxa de juros menor que a atual Selic +2%, que representa 18% ao ano. O clube prefere migrar para um modelo atrelado ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), que reduziria o custo pela metade.

Neste ano, o clube já desembolsou cerca de R$ 60 milhões, referentes às parcelas de março e junho. Ainda restam mais duas parcelas, que estão marcadas para setembro e dezembro. Esse modelo faz parte do acordo firmado em 2022, no qual o clube já quitou oito parcelas ao longo de 2023 e 2024.

Naquela ocasião, o banco estendeu o prazo de carência e o clube passou a arcar com os juros apenas em 2023. O pagamento do valor principal do financiamento ficou programado para começar a ser pago a partir deste ano. Ao todo, a dívida do Corinthians com a Caixa é de cerca de R$ 675,2 milhões.

Para auxiliar no pagamento da dívida, a torcida Gaviões da Fiel organizou uma arrecadação virtual. A campanha, que segue ativa até dezembro, já conseguiu juntar mais de R$ 41 milhões. Apesar de a quantia parecer pouco em relação ao valor total, a iniciativa já auxilia na saúde financeira do clube. O Timão conseguirá fazer uma economia de R$ 7 milhões em juros ao longo de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar