Corinthians realiza reunião para renegociar juros da dívida da Neo Química Arena

Timão se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal em busca de um novo a valor a ser pago na dívida do estádio

O encontro aconteceu após a Caixa sinalizar uma abertura para discutir as condições do acordo vigente. De acordo com o site Meu Timão, o objetivo do Corinthians é negociar uma taxa de juros menor que a atual Selic +2%, que representa 18% ao ano. O clube prefere migrar para um modelo atrelado ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), que reduziria o custo pela metade.

O Corinthians tenta, junto à Caixa Econômica Federal uma renegociação das dívidas da Neo Química Arena. Nesta segunda-feira (22), o presidente do clube, Osmar Stabile , se reuniu com representantes do banco estatal.

Neste ano, o clube já desembolsou cerca de R$ 60 milhões, referentes às parcelas de março e junho. Ainda restam mais duas parcelas, que estão marcadas para setembro e dezembro. Esse modelo faz parte do acordo firmado em 2022, no qual o clube já quitou oito parcelas ao longo de 2023 e 2024.

Naquela ocasião, o banco estendeu o prazo de carência e o clube passou a arcar com os juros apenas em 2023. O pagamento do valor principal do financiamento ficou programado para começar a ser pago a partir deste ano. Ao todo, a dívida do Corinthians com a Caixa é de cerca de R$ 675,2 milhões.

Para auxiliar no pagamento da dívida, a torcida Gaviões da Fiel organizou uma arrecadação virtual. A campanha, que segue ativa até dezembro, já conseguiu juntar mais de R$ 41 milhões. Apesar de a quantia parecer pouco em relação ao valor total, a iniciativa já auxilia na saúde financeira do clube. O Timão conseguirá fazer uma economia de R$ 7 milhões em juros ao longo de 2025.