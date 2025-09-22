Conmebol confirma anulação da expulsão de Plata, do Flamengo

Equatoriano foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas está liberado para jogar na volta, na Argentina, pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

A Conmebol oficializou, nesta segunda-feira (22), a anulação da expulsão de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, na Libertadores. Com isso, o jogador está liberado para entrar em campo na partida de volta contra o Estudiantes, na Argentina, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). “Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma. O jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida”, diz a nota da Conmebol.

Gonzalo Plata, afinal, foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, aos 36 minutos do segundo tempo. O atacante colocou o pé na direção da bola e recebeu um chute do defensor do Estudiantes. A arbitragem entendeu que houve falta do equatoriano, o que gerou revolta entre os rubro-negros. De acordo com a regra, o protocolo só permite que o VAR entre em ação em casos como esse se houver cartão vermelho direto ou pênalti. Veja a nota da Conmebol: “Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.