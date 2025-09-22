Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol confirma anulação da expulsão de Plata, do Flamengo

Conmebol confirma anulação da expulsão de Plata, do Flamengo

Equatoriano foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas está liberado para jogar na volta, na Argentina, pela Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Conmebol oficializou, nesta segunda-feira (22), a anulação da expulsão de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, na Libertadores. Com isso, o jogador está liberado para entrar em campo na partida de volta contra o Estudiantes, na Argentina, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

“Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma. O jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida”, diz a nota da Conmebol.

Gonzalo Plata, afinal, foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, aos 36 minutos do segundo tempo. O atacante colocou o pé na direção da bola e recebeu um chute do defensor do Estudiantes. A arbitragem entendeu que houve falta do equatoriano, o que gerou revolta entre os rubro-negros.

De acordo com a regra, o protocolo só permite que o VAR entre em ação em casos como esse se houver cartão vermelho direto ou pênalti.

Veja a nota da Conmebol:

“Com relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Jordy Plata Jiménez, durante o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a Comissão de Árbitros concluiu que o segundo cartão amarelo foi resultado de um erro manifesto.

Cabe ressaltar que, de acordo com as Regras do Jogo, o segundo cartão amarelo que resulta em expulsão não é objeto de revisão pelo VAR, motivo pelo qual a sanção em questão não teve revisão durante a partida.

Com o objetivo de salvaguardar os princípios de justiça esportiva e equidade, a CONMEBOL decidiu anular as consequências jurídicas da mesma, pelo que o jogador Plata está habilitado a jogar a próxima partida.

Esta decisão reflete o compromisso da CONMEBOL com o Fair Play, a integridade do jogo e o respeito pela essência do futebol”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar