Com grave lesão, Cuello desfalcará Atlético até o fim da temporada

Jogador se machucou sozinho no primeiro tempo do confronto contra o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro não vai poder contar com Cuello no restante desta temporada. O argentino sofreu uma grave lesão no tornozelo e vai passar por uma cirurgia nesta terça-feira (23). A lesão do jogador aconteceu no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Bolívar em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Após o confronto, exames confirmaram uma fratura da fíbula associada ao rompimento de ligamentos do tornozelo esquerdo.