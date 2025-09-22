Cerro Porteño mira uruguaio para assumir o comando técnico

Nome que circula com mais força na representação paraguaia é o de Jorge Bava

Como Bava atualmente dirige o Independiente Santa Fe, ele já se mostrou disposto a exercer o direito contratual de pagar a multa rescisória e romper seu vínculo junto a representação colombiana. Nos Cardinales desde o último mês de abril, o trabalho de Jorge Bava tem apenas 25 partidas com o notório aproveitamento de 13 vitórias, nove empates e seis derrotas.

O nome do técnico uruguaio Jorge Bava soa forte para ser o próximo comandante do Cerro Porteño. De acordo com informação do portal charrúa ‘Fútbol uy’, as conversas entre o clube de Assunção e o profissional de 44 anos estão em caráter avançado para que o anúncio oficial ocorra ainda nesta semana. A saber, a equipe está sem treinador desde a demissão, na semana passada, do argentino Diego Martínez.

Antes do trabalho na Colômbia, Jorge Bava ficou por três temporadas (entre 2021 e 2023) no clube onde teve identificação, também, nos tempos de atleta: o Liverpool de Montevidéu. Lá, fez história com as conquistas do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia. Logo depois, teve um rápido ciclo dirigindo o León, do México, antes de retornar para a América do Sul, já para o Independiente Santa Fe.

Tamanho seria o desejo de Jorge assumir o desafio no Cerro Porteño que, inclusive, o elenco do Santa Fe já estaria ciente da vontade de seu comandante. Decisão essa que ocorre na altura da 12ª rodada do Clausura na Colômbia e com o time de Bogotá ocupando a nona posição na tabela, tendo 17 unidades conquistadas.

Panos quentes?

Em razão da repercussão que o assunto gerou, o Santa Fe emitiu uma nota oficial onde tenta “abafar” uma possível saída do seu técnico. No comunicado, os colombianos asseguram que a situação não apresenta qualquer caráter de mudança em relação aos últimos meses:

“O Independiente Santa Fe informa aos meios de comunicação, opinião pública e torcedores que: até o momento, o técnico Jorge Bava tem contrato vigente com a instituição. A renovação de seu contrato está sujeita aos resultados esportivos que a equipe conseguir no restante da temporada 2025.”