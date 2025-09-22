CBF avança por Fair Play Financeiro e pretende implementar em 2026

Entidade pretende se inspirar em ligas internacionais, e proposta deve ter sanções como transfer ban e perda de pontos

A entidade, aliás, já realizou três reuniões que envolveram membros da confederação, representantes dos clubes e consultores independentes. O próximo encontro, que será em outubro, terá a presença de representantes dos clubes, que demonstram pouca resistência ao projeto. Depois, os clubes terão mais 15 dias para apresentarem novas sugestões para a versão final do modelo.

A CBF avançou com o projeto de criação do fair play financeiro do futebol brasileiro . A entidade deseja apresentar a proposta no dia 26 de novembro durante o Summit CBF Academy, em São Paulo, e pretende implementar o modelo em janeiro de 2026. A informação é do “ge”.

Alguns clubes levantaram questões tributárias ou trabalhistas, que dependem de legislação. No entanto, elas não serão inclusas nas regras do fair play brasileiro. Já em relação as sanções, o modelo brasileiro deve se assemelhar às que já são em outros países, como impedimento de registro de atletas (transfer ban), perda de pontos e multas.

“Nós queremos criar um modelo de futebol autossustentável. Um futebol que você não tenha teto de receita, mas tenha teto de gastos. Você só vai gastar o que arrecada. Evitar um endividamento dos clubes, evitar que haja o “doping financeiro” de alguns clubes”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud, ao ge em agosto.

A implementação deve começar em janeiro de 2026, com um processo gradual de adaptação. A entidade de futebol, assim, espera que as regras estejam plenamente em vigor em até cinco anos.